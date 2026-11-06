Trump süper zekayı desteklediğini, kazanç isteyen eyaletlerle çalışacağını açıkladı - Son Dakika
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Trump süper zekayı desteklediğini, kazanç isteyen eyaletlerle çalışacağını açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, süper zekayı desteklediğini ve kazanç isteyen birçok eyaletle çalışacağını bildirdi. Trump, süper zekanın altın değerinde olduğunu, yalnızca akılsız bir yönetimin bu zenginliğe hayır diyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "süper zekayı" desteklediğini ve bu teknolojilere sahip olup da bundan kazanç sağlamak isteyen birçok ABD eyaletiyle çalışacağını bildirdi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından "süper zekaya" ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "süper zeka" teknolojilerine sahip olup da bundan kazanç sağlamak isteyen ülkedeki birçok eyaletle çalışacağını vurguladı.

Bu teknolojilerin "altın" değerinde olduğunun altını çizen Trump, "Yalnızca akılsız bir yönetim, (süper zekanın) getirdiği zenginliğe hayır der." dedi.

Trump'tan "süper zeka" kullanımı için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA
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