Trump'tan Comey'e Suikast İddiası Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Comey'e Suikast İddiası Tepkisi

06.05.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Comey'nin '86 47' paylaşımını suikast çağrısı olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin sosyal medyada paylaştığı "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuğu fotoğraflı paylaşımına tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından, eski FBI Direktörü Comey'nin Mayıs 2025'te kumsalda "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren ve ABD Başkanı'nı tehdit ettiği gerekçesiyle 28 Nisan'da hakkında dava açılmasına neden olan paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

"86"nın "mafya dilinde 'onu öldür' anlamına geldiğini" savunan Trump, şunları kaydetti:

"'Onu 86'la!' derler. '86 47' ise 'Başkan Trump'ı öldür' demektir. James Comey, kirli bir polis, en kötülerden biri ve bunu gayet iyi biliyor. 8 mil öteye, 6 fit derine. Bu konuda FBI'a da yalan söylememiş miydi? Sanırım öyle."

Olay

Comey, Mayıs 2025'te sosyal medya hesabında kumsalda "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım, Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silse de fotoğraf sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Gizli Servisi, Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan Comey'yi sorguladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da Comey'yi kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlamıştı.

"86 47" paylaşımının Trump'a suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade eden Comey, "Şiddetin hiçbir türüyle ilişkilendirilmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı federal savcılar, dün paylaşımın "makul bir kişi tarafından ABD Başkanı'na zarar verme niyetinin ciddi bir ifadesi" olarak yorumlanacağını" ileri sürerek 28 Nisan'da Comey hakkında dava açmıştı.

Comey, dün Virginia eyaletindeki federal mahkemede hakim karşısına çıkmış ve mahkeme, kefalet ödenmeksizin Comey'yi serbest bırakmıştı.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor, "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Comey'e Suikast İddiası Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:25:07. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Comey'e Suikast İddiası Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.