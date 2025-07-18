Trump'tan Epstein İddiasına Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden The Wall Street Journal'ın (WSJ) "Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberini yalanladı.

Haberin "sahte olduğunu" savunan Trump, yazdığı iddia edilen mektuba ilişkin "Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil." ifadesini kullandı.

Trump, haberde, mektubun "kalın bir kalemle elle çizilmiş gibi görünen çıplak bir kadının siluetiyle çerçevelenmiş birkaç satır daktilo metni bulunuyor." ifadelerine ilişkin "Ben resim çizmem." karşılığını verdi.

WSJ, söz konusu haber yayımlanmadan önce Trump ile görüştüğünü, kendisinin mektubu yazmadığını ve resmi çizmediğini belirttiğini yazdı.

Trump, söz konusu haberin yayımlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, haberden dolayı WSJ'yi dava edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili başka bir paylaşımında ise Trump, şunları kaydetti:

"Jeffrey Epstein'e verilen abartılı ilginin ardından, Adalet Bakanı Pam Bondi'den, mahkemenin onayı şartıyla, konuya ilişkin tüm Büyük Jüri ifadelerini sunmasını istedim. Demokratlar tarafından sürdürülen bu sahtekarlık artık sona ermeli."

Trump, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini savunarak "Basın, dürüst olmayı öğrenmeli ve muhtemelen var olmayan kaynaklara güvenmemelidir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiası

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etti.

Trump'ın adının yazılı olduğu iddia edilen mektupta, onun imzasının olduğunu öne süren WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürdü.

WSJ, bu konuşmanın Trump'ın "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." sözleriyle sonlandığını öne sürdü.