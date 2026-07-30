Trump'tan Fauci'ye Sert Eleştiriler

ABD Başkanı Donald Trump, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin Kovid-19 salgını sürecindeki fikirlerini "çılgınca" olarak niteleyerek, Fauci'nin maskeler konusu dahil çok fazla yanlış karar verdiğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından, uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan ve dün ABD Senatosu'nun Kovid-19'la ilgili oturumunda sorularla karşılaşan Fauci ile ilgili paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının kendi yönetiminkinden çok daha fazla olduğunu savunan Trump, kendi döneminde başlatılan aşı kampanyasının pek çok kişi tarafından "bir Amerikan başkanının en başarılı işlerinden biri" olarak görüldüğünü iddia etti.

Trump, Fauci'nin fikirlerini "çılgınca" olarak niteleyerek "En başından beri virüsün Çin'deki Wuhan Laboratuvarı'ndan çıktığını söyledim. Fauci buna şiddetle karşı çıktı ve sürekli Çin'i korumaya çalıştı." ifadesini kullandı.

Fauci'nin 1980'lerden beri görev yaptığını ve kendisinin de onunla çalışmaya devam ettiğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Ancak her geçen gün ona olan güvenim azaldı. Maskeler konusunda olduğu gibi çok fazla yanlış karar verdi. Hatırlayın, başlangıçta bir maske karşıtıydı. Sonra, aşırı bir maske savunucusuna dönüştü. Her halükarda o istese de ülkenin kapanmasına izin vermedim."

Trump, federalist bir yaklaşım izleyerek kararı valilere bıraktığını ve Cumhuriyetçi valilerin çok daha iyi iş çıkardığını belirterek şunları aktardı:

"Fauci, büyük ölçüde devre dışı bırakıldı. Sonra, uykucu Joe Biden geldi ve Fauci'yi 'kral' yaptı. Biden'ı aradım ve ona Fauci'nin işe yaramaz olduğunu, ya hiçbir şeyden haberi olmadığını ya da dürüst olmadığını söyledim. Arama olumlu karşılandı ama ne yazık ki bir gelişme olmadı. Biden, Fauci'ye muazzam bir yıkıcı güç verdi."

Fauci, Kongre'ye saygısızlık oylamasıyla karşı karşıya

BBC'de yer alan habere göre, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, oturumun ardından Fauci'nin "Kongre'ye saygısızlıktan suçlu tutulmasına" ilişkin karar tasarısını gelecek hafta komitede oylamaya sunacağını açıkladı.

Tasarı komitede kabul edilirse Senato Genel Kurulu'na gönderilecek. Senato'dan geçmesi halinde dosya, olası bir kovuşturma için Washington Federal Başsavcılığına sevk edilecek.

Kararın kabul edilmesi için 60 oy gerektiği, bunun da Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin aynı tarafta yer almasını gerektirdiği için pek olası görünmediği belirtiliyor.

Fauci, Kovid-19'un kökenleriyle ilgili oturumda susma hakkını kullanmıştı

Fauci, dün ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesince düzenlenen oturumda, Kovid-19 salgınının kökenleri ve bu salgınla mücadele yöntemi hakkında sorularla karşılaşmıştı.

Uzun dönem Beyaz Saray'ın sağlık danışmanlığını da yapan Fauci, ABD Anayasası'nın 5. maddesinde tanınan susma hakkını kullanmayı tercih etmiş ve Komite üyelerinin her sorusuna, "Avukatımın tavsiyesi üzerine Anayasa'nın 5. Maddesi kapsamındaki haklarıma dayanarak, saygıyla cevap vermeyi reddediyorum." şeklinde karşılık vermişti.