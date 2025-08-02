Trump'tan Hindistan'a Petrol Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol satın almayacağını duyduğunu belirterek, "Doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasından memnun olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.