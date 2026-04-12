Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Abluka Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Abluka Açıklaması

12.04.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere abluka başlatacaklarını ve İran'ı yeniden su yolunu açmaya çağırdı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump,Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Hürmüz Boğazı'na giren ve çıkan gemilere yönelik abluka başlatacaklarını açıkladı. Trump,  "Donanmamıza ayrıca uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımlarda, "ABD güçlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini derhal başlatma talimatı verdiğin bildirdi. "Donanmamıza ayrıca uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim" ifadelerini kullanan Trump, "bu gemilerin açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacağını" kaydetti.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini" savunarak, "Tahran yönetimini uluslararası su yolunu yeniden açmaya" çağırdı. Trump, söz konusu durumun küresel ölçekte "kaygı, aksama ve acıya" yol açtığını ifade etti.

"Askeri seçenek hazır"

Trump ayrıca, "ABD'nin İran'a karşı askeri olarak her an hazır olduğunu" belirterek, "uygun zamanda İran'ı tamamen bitirebileceklerini" vurguladı. İslamabad'daki görüşmelere de değinen Trump, "müzakerelerde bazı başlıklarda ilerleme sağlandığını ancak temel anlaşmazlık konusu olan İran'ın nükleer programında uzlaşıya varılamadığını" ifade etti.

Trump, "Gerçekten önemli olan tek konu, nükleer, çözülemedi" dedi ve İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından süreç hakkında bilgilendirildiğini belirten Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ekibinin müzakerelerdeki çabalarını takdir etti.

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme faaliyetlerine başlayacağını da kaydetti.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Abluka Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:22:33. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda Abluka Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.