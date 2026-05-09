Trump'tan Hürmüz Boğazı Tehdidi

09.05.2026 12:23
Trump, İran ile müzakereler sonuçsuz kalırsa 'Özgürlük Projesi Plus'a dönüş yapılabileceğini söyledi.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde Washington'un Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonlarını yeniden başlatabileceğini belirterek, askıya alınan "Özgürlük Projesi" operasyonunun daha geniş kapsamlı bir versiyonuyla geri dönebilecekleri tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin bu hafta durdurduğu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini sağlamayı hedefleyen "Özgürlük Projesi" operasyonuna geri dönüp dönmeyeceği sorusuna "Sanmıyorum" yanıtını verdi. Ancak daha sonra "Eğer işler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz. Bu kez 'Özgürlük Projesi Plus' olur; yani Özgürlük Projesi artı başka şeyler" ifadelerini kullandı ancak genişletilmiş operasyonun hangi ek adımları içereceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

İRAN'DAN BU GECE YANIT BEKLENİYOR

İran ile müzakerelere ilişkin "Eğer her şey imzalanıp tamamlanmazsa farklı bir yola gideceğiz" diyen Trump ayrıca, İran'ın ABD'nın kalıcı barış için sunduğu şartlara ilişkin yanıtının kısa süre içinde gelebileceğini belirterek, "Muhtemelen bu gece İran'dan bir mektup alacağım, sonra ne olacağını göreceğiz" dedi.

Bölgede gerilim, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından tırmanmış, Tahran da İsrail ile Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik saldırılarla karşılık vermişti. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri askıya almıştı. Pakistan'ın arabuluculuğuyla 8 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girerken, İslamabad'da ABD ve İran arasında yapılan görüşmeler kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmadı. Trump daha sonra ateşkesi süresiz şekilde uzattığını açıklamıştı.

ABD, İran'ın Hürmüz ablukasına karşı, 13 Nisan'dan bu yana İran'a ait deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor. Trump bu hafta yaptığı açıklamada "Özgürlük Projesi" operasyonunun geçici olarak durdurulacağını ancak Amerikan ablukasının "tam güçle yürürlükte kalacağını" söylemişti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

