Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Ağır Saldırı Tehdidi

07.04.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik saldırı yapacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkenin doğu yakasının yerel saati 20.00 itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde bir anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı "ağır saldırılar" düzenlemeye hazır olduklarını doğruladı.

Fox News'e telefon bağlantısı ile konuşan Trump, İran'a yönelik bu gece yarısı gerçekleştirme tehdidinde bulunduğu saldırıyla ilgili aynı noktada olduğu mesajını verdi.

Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili, "Saat 20.00'de o iş olacak." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'yla ilgili problemin İran ile müzakere yoluyla anlaşarak sonuçlanma ihtimaline dair bir ihtimal üzerine konuşmak istemediğini ifade eden Trump, "Eğer o noktaya gelirsek, daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı gerçekleşecek." dedi.

Trump bununla birlikte, bugün müzakerelerin ilerlemesi ve ortaya somut bir şeyler çıkması halinde ise bu durumun değişebileceğini belirtti.

"Ellerindeki planlar doğrultusunda" sürecin ilerlediğine değinen Trump, bunun son "büyük bir gelişme" olduğunun da altını çizdi.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:25:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.