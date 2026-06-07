Trump'tan İran'a Anlaşma Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere "kesinlikle yardımcı olmayacağını" söyledi.

Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

İsrail basını dakikalar önce, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.