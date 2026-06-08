Trump'tan İran'a Geri Dönüş Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Geri Dönüş Çağrısı

08.06.2026 00:46
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Trump, İran'ın füze saldırılarının müzakerelere zarar verdiğini belirterek anlaşma masasına dönmelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere "kesinlikle yardımcı olmayacağını" söyledi.

Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

"Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum"

ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birazdan Bibi'yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok." dedi.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Geri Dönüş Çağrısı - Son Dakika

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