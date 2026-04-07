Trump'tan İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidi ve Medyaya Hapis Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidi ve Medyaya Hapis Uyarısı

07.04.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında İran'ı tehdit ederek, ülkenin bir gecede yok edilebileceğini söyledi ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için son tarih verdi. Ayrıca, İran'daki kurtarma operasyonuna dair bilgi sızdıranları hapse atmakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" diyerek İran'ı tehdit etti ve Tahran'ın salı gece yarısına kadar Hürmüz Boğazı'nı açmak için anlaşma yapmaması halinde "cehennemi yağdırmakla" tehdit etti.

Toplantıda, İran'da gerçekleştirilen ABD kurtarma operasyonunu öven Trump, bu operasyonla ilgili bilgileri sızdıran kişinin adını medya kuruluşundan isteyeceğini belirtti ve bu konuda haber yapan kişiyi hapse atmakla tehdit etti. "Bunu yayınlayan medya şirketine gideceğiz ve 'ulusal güvenlik, bunu verin ya da hapse girin' diyeceğiz" dedi.

Trump ayrıca, İran'la devam eden müzakereler hakkında "Ateşkes hakkında konuşamam" ifadesini kullanırken, NATO, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı İran'la savaşta ABD'ye katılmadıkları için eleştirdi ve "Bize iniş pisti bile vermediler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidi ve Medyaya Hapis Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:25:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidi ve Medyaya Hapis Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.