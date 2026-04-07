Trump'tan İran'a 'Bir Gecede Yok Edilebilir' Tehdidi ve Medyaya Hapis Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" diyerek İran'ı tehdit etti ve Tahran'ın salı gece yarısına kadar Hürmüz Boğazı'nı açmak için anlaşma yapmaması halinde "cehennemi yağdırmakla" tehdit etti.

Toplantıda, İran'da gerçekleştirilen ABD kurtarma operasyonunu öven Trump, bu operasyonla ilgili bilgileri sızdıran kişinin adını medya kuruluşundan isteyeceğini belirtti ve bu konuda haber yapan kişiyi hapse atmakla tehdit etti. "Bunu yayınlayan medya şirketine gideceğiz ve 'ulusal güvenlik, bunu verin ya da hapse girin' diyeceğiz" dedi.

Trump ayrıca, İran'la devam eden müzakereler hakkında "Ateşkes hakkında konuşamam" ifadesini kullanırken, NATO, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı İran'la savaşta ABD'ye katılmadıkları için eleştirdi ve "Bize iniş pisti bile vermediler" diyerek tepkisini dile getirdi.