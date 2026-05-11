Trump'tan İran'a Sert Tepki

11.05.2026 20:52
Trump, İran'ın önerisini 'aptalca' nitelendirerek ateşkesin en zayıf döneminde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la ateşkes anlaşmasının şu anda çok zayıf bir durumda olduğunu belirten Trump, İran'a saldırıların sürebileceğini ima etti.

Trump, "Ateşkes, inanılmaz derecede zayıf, şu anda en zayıf anında diyebilirim. (İran'ın gönderdiği öneri metni) Bu çöp parçasını okuduktan sonra, ki okumayı bile bitirmedim, 'bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım' dedim, şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın gönderdiği öneri için "aptalca" dedi

Trump, İran'ın kendilerine gönderdiği ve reddettiği son öneriden hiç memnun olmadığını ve bu öneride, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü yapmadığını aktararak, "İran'ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." diye konuştu.

İran'daki nükleer tozu oradan alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu ve bu ülkelerin, ABD ile Çin olduğunu ifade eden Trump, "İranlılar, bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi." dedi.

Trump, 4 gün boyunca İran'dan gelecek mektubu beklediklerini ve "hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerektiğini" belirttiği mektuptan memnun olmadığının altını çizdi.

İran yönetiminin "aptal insanlardan" oluştuğunu savunan ABD Başkanı, "Şöyle düşünüyorlar; 'Bundan sıkıldım, biraz baskı hissediyorum.' diyeceğimi düşünüyorlar. Hiçbir baskı hissetmiyorum. Biz bir zafer kazanacağız. Askeri açıdan teorik olarak zaten tam bir zafer elde ettik." yorumunu yaptı.

İran'ın önce, "nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile mutabık kaldığını" ancak sonra bu sözlerinden geri döndüğünü iddia eden Trump, bu madde olmadan İran'la anlaşamayacaklarını kaydetti.

İran'da "çılgınlar" ve "ılımlılar" olarak iki siyasi grubun birbiriyle uzlaşamadığını savunan Trump, "İran'da bir yanda ılımlılar var ve bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar, diğer yanda da çılgınlar var. Sanırım uzlaşmacılar çılgınlardan biraz korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, İran konusunda sadece askeri seçeneklerin masada olmadığını vurgulayarak, "Bence onlarla anlaşma yapmak gayet mümkün. Ancak 4-5 kez fikir değiştirdiler. Lider kadroları çok güvenilmez insanlar." diye konuştu.

Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttukları gerekçesiyle bölgedeki Kürtler konusunda eleştirilerde bulundu.

Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtlerin Kongre'de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

