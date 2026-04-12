Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Trump'tan İran'a Sert Uyarı

12.04.2026 17:27
Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nda ablukaya başlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtti.

Trump, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verip bilerek bunu yapmadığını, bu durumun birçok kişi ile ülke için zorluklara yol açtığını savunarak "Tüm donanmaları ve mayın bırakıcılarının çoğu tamamen havaya uçurulsa da suya mayın koyduklarını söylüyorlar. Bunu yapmış olabilirler ancak hangi gemi sahibi bunu riske atmak ister?" görüşünü paylaştı.

"Kitaptaki tüm kanunları ihlal ediyorlar"

İran'ın "itibarına kalıcı zarar geldiğini" vurgulayan Trump, "Söz verdikleri gibi uluslararası su yolunu bir an önce açma sürecine başlasalar iyi olur. Kitaptaki tüm kanunları ihlal ediyorlar." yorumunu yaptı.

Trump, ABD donanmasına, İran'a geçiş ücreti ödemiş olan uluslararası sulardaki her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdiğini ve Tahran'ın boğaza döşediği mayınları imha edeceklerini duyurarak "Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş hakkına sahip olmayacak." dedi.

ABD'ye ya da "barışçıl gemilere ateş açan İranlıları cehenneme göndereceklerini" savunan Trump, birçok açıdan, üzerinde mutabık kalınan hususların, askeri operasyonlarını sonuna kadar sürdürmelerinden daha iyi olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak nükleer gücün böylesine dengesiz, zorlu ve öngörülemez kişilerin eline geçmesine izin vermekle karşılaştırıldığında, tüm bu hususların hiçbir önemi kalmaz."

Nükleer hedefleri nedeniyle çoğu liderleri öldü"

Trump, boğaza izin verilenlerin girip çıkabileceği bir sonuca ulaşabileceklerini ancak İran'ın "bir yerlerde mayın olabilir" diyerek buna izin vermediğini savundu ve bunu "şantaj" şeklinde niteleyerek buna izin veremeyeceklerini kaydetti.

İran'ın bu duruma nasıl son verebileceklerini bildiğini ve "nükleer hedefleri nedeniyle çoğu liderlerinin öldüğünü" vurgulayan Trump, "Abluka yakında başlayacak. Diğer ülkeler de bu ablukanın bir parçası olacak." dedi.

Trump, ABD'nin her duruma hazırlıklı olduğunu ve "İran'da kalanı bitireceklerini" savunarak "İran, en önemli konudan vazgeçmiyor ve her zaman en başından bu yana, yıllar önce de dediğim gibi İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Trump, damadı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İslamabad'daki görüşmeler hakkında kendisini bilgilendirdiğini söyleyerek Pakistan'ın Hindistan ile gerilim nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
