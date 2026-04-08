Trump İran'a Ültimatom Verdi: 'Medeniyet Yok Olabilir'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran'a Ültimatom Verdi: 'Medeniyet Yok Olabilir'

08.04.2026 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, İran'ın ültimatomuna yanıt vermezse medeniyetin yok olabileceği uyarısında bulundu. İran ise ültimatomu reddederek, Trump'ın tehditlerini 'çaresiz ve gergin' olarak nitelendirdi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gerilimin artışı ve olası askeri müdahale endişeleri gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran'ın ültimatomuna yanıt vermemesi durumunda 'bütün bir medeniyetin bir daha geri gelmemek üzere' yok olabileceği uyarısında bulundu. Trump daha önce de İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaması ve anlaşmayı kabul etmemesi halinde köprüleri ve enerji altyapısını bombalayarak 'Taş Devri'ne döndürmekle tehdit etmişti.

Trump'ın geçmişte ültimatomlar verip son anda geri adım attığı biliniyor. 21 Mart'ta İran'a 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açması için ültimatom vermiş, ancak süre dolduğunda saldırı emri vermek yerine hava saldırılarına ara verdiğini açıklamıştı. Şu anda ise itibar kaybetmeden geri dönüşü zor bir duruş sergiliyor.

İran, Trump'ın ültimatomunu kesin bir dille reddetti. İranlı yetkililer ültimatomu kabul edilemez bulurken, General Ali Abdollahi Aliabadi tehdidi 'çaresiz, gergin, dengesiz ve aptalca bir eylem' olarak nitelendirdi. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için düşmanlıkların sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve güvenlik garantileri gibi kapsamlı koşullar talep ediyor.

Avrupa Birliği, sivil altyapıya yönelik saldırıların yasadışı olduğunu vurgularken, AB liderlerinin çoğu olaylara mesafeli duruyor. Uzmanlara göre, Trump'ın tehditleri İran'ı daha uzlaşmaz hale getirmiş görünüyor ve İran, Hürmüz Boğazı'nda mayınlar, insansız hava araçları ve füzelerle misilleme yapabilir.

Son dakika diplomasisi ihtimali zayıf olsa da Mısır, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerden arabulucular kısa süreli ateşkes için çaba gösteriyor. ABD'de ise kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların çoğunun İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu ve Trump'ın yaklaşımını onaylamadığını gösteriyor. Artan yakıt fiyatları ve siyasi riskler, Trump için iç politikada zorluklar yaratabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump İran'a Ültimatom Verdi: 'Medeniyet Yok Olabilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 04:05:17. #7.12#
SON DAKİKA: Trump İran'a Ültimatom Verdi: 'Medeniyet Yok Olabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.