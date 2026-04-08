Trump İran'a Ültimatom Verdi: 'Medeniyet Yok Olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran'ın ültimatomuna yanıt vermemesi durumunda 'bütün bir medeniyetin bir daha geri gelmemek üzere' yok olabileceği uyarısında bulundu. Trump daha önce de İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaması ve anlaşmayı kabul etmemesi halinde köprüleri ve enerji altyapısını bombalayarak 'Taş Devri'ne döndürmekle tehdit etmişti.

Trump'ın geçmişte ültimatomlar verip son anda geri adım attığı biliniyor. 21 Mart'ta İran'a 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açması için ültimatom vermiş, ancak süre dolduğunda saldırı emri vermek yerine hava saldırılarına ara verdiğini açıklamıştı. Şu anda ise itibar kaybetmeden geri dönüşü zor bir duruş sergiliyor.

İran, Trump'ın ültimatomunu kesin bir dille reddetti. İranlı yetkililer ültimatomu kabul edilemez bulurken, General Ali Abdollahi Aliabadi tehdidi 'çaresiz, gergin, dengesiz ve aptalca bir eylem' olarak nitelendirdi. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için düşmanlıkların sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve güvenlik garantileri gibi kapsamlı koşullar talep ediyor.

Avrupa Birliği, sivil altyapıya yönelik saldırıların yasadışı olduğunu vurgularken, AB liderlerinin çoğu olaylara mesafeli duruyor. Uzmanlara göre, Trump'ın tehditleri İran'ı daha uzlaşmaz hale getirmiş görünüyor ve İran, Hürmüz Boğazı'nda mayınlar, insansız hava araçları ve füzelerle misilleme yapabilir.

Son dakika diplomasisi ihtimali zayıf olsa da Mısır, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerden arabulucular kısa süreli ateşkes için çaba gösteriyor. ABD'de ise kamuoyu yoklamaları, Amerikalıların çoğunun İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu ve Trump'ın yaklaşımını onaylamadığını gösteriyor. Artan yakıt fiyatları ve siyasi riskler, Trump için iç politikada zorluklar yaratabilir.