Trump'tan İran Açıklamaları

13.04.2026 20:39
Trump, İran'yla nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ancak Hürmüz Boğazı'nda şantaj yapıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını belirterek, "Ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz." dedi.

ABD Başkanı Trump, bir fast food zincirinden verdiği sipariş Beyaz Saray'a teslim edilirken basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinin İslamabad'da iyi iş çıkardığını savunarak, İranlılarla nükleer silah hariç hemen her konuda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı, İran'la yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık; ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmadı.

Hürmüz Boğazı konusunda İran'a "şantaj" uyarısı

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden "dünyaya şantaj yaptığını" savunan Trump, "İranlılar dünyayı şantajla tehdit ediyor, bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasıyla Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından "şantaj" aracı olarak kullanılmasını engellediklerini savunan Trump, bu konuda ellerinde tüm imkanların olduğunu ileri sürdü.

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda başka ülkelere ihtiyaçlarının olmadığını, ancak kendilerine gelen yardım teklifini ise kabul ettiklerini belirtti. Hangi ülkelerin Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceği hususunda detaya girmeyen ABD Başkanı, yarın bu ülkeleri duyurabileceklerini söyledi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının başladığını anımsatan Trump, "Şu anda İran limanlarına yönelik bir abluka var. İran şu anda kesinlikle hiçbir ticari faaliyet yürütmüyor ve biz de bu durumu kolay bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
