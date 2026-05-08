Trump'tan İran Açıklaması: Anlaşma Her An Olabilir

08.05.2026 05:13
Trump, İran'la müzakerelerin sürdüğünü, anlaşmanın her an olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine rağmen İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington Anıtı'nın yakınında bulunan bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.

"Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik"

Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?" şeklinde konuştu.

İran'ın kendilerine, zenginleştirilmiş uranyumu teslim edeceğini düşündüğüne işaret eden Trump, yine de bu konu netleşene kadar temkinli davranacağını vurguladı.

Özgürlük Projesi'ni neden askıya aldığını açıkladı

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine yönelik "Özgürlük Projesini" neden pazartesi başlatıp 36 saat sonra durdurduğunu da anlattı.

O süreçte Pakistan'ın kendilerine "müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini" ifade ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:

"Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz. Ancak onlar, müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 05:24:59. #7.13#
