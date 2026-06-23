Trump'tan Kolombiya ve Starmer Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimlerini sağcı Abelardo de la Espriella'nın kazanması sonrasında bu ülke ile ilişkilerinin "çok daha iyi" olacağını söylerken, istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan ise sitemle bahsetti.

Trump Beyaz Saray'daki bir imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili soru yöneltilen Trump, bu süreçte açıktan destek verdiği Espriella için "Kazanması beklenmiyordu ama kazandı, hem de açık ara, bu benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Kolombiya-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı sorulan Trump, "Çok daha iyi olacak. (Espriella) Harika bir başkan olacak." sözlerine yer verdi.

ABD Başkanı, Espriella'nın kendisini arayarak desteği için teşekkür ettiğini belirterek, "Kendisi gerçekten iyi bir insan. Konuşmalarını izlerdim, insanlar beni sevdiğinde ben de onları severim. Olay çok basit, formül çok basit. Hakkımda ve ABD'de yaptığımız işler hakkında gerçekten çok güzel, çok etkileyici şeyler söyledi." diye konuştu.

Starmer'ın istifası

ABD Başkanı Trump, istifasını sunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "iyi bir adam olduğunu" söylerken, NATO konusunda ABD'ye karşı aldığı tavırla ilgili olarak sitemli konuştu.

Trump, Starmer'ın istifasıyla ilgili soruya "Kendisi çok iyi bir adamdır, bir nevi arkadaşımdır. Yine de NATO konularında bize pek iyi davranmadı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin enerji politikalarını eleştiren Trump, bu konuda Starmer'a "Enerji konusunda işleri gerçekten berbat ediyorsun. Her yere rüzgar türbinleri dikiyorsun. Oysa elinin altında Kuzey Denizi petrolü var ama dünyanın en büyük sahalarından birinde kimsenin sondaj yapmasına izin vermiyorsun." dediğini aktardı.

Trump, İngiltere'nin enerjisinin büyük kısmını Norveç gibi ülkelerden aldığını hatırlattığı konuşmasında, büyük kısmı İngiltere'ye ait olan Kuzey Denizi'nden ihtiyaç duydukları petrolün büyük kısmını elde edebileceklerine değindi.

Starmer'a bundan sonraki kariyeri için "başarı" dileyen Trump, İngiliz siyasetçi hakkında, "Ama iki sorunu var, enerji ve göç kaynaklı suçlar, yani enerji ve göç konularında. Gerçekten kendine çok ama çok büyük zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.