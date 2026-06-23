Trump'tan Kolombiya ve Starmer Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Kolombiya ve Starmer Açıklamaları

23.06.2026 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kolombiya'nın yeni başkanını desteklerken Starmer’ın istifasına yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimlerini sağcı Abelardo de la Espriella'nın kazanması sonrasında bu ülke ile ilişkilerinin "çok daha iyi" olacağını söylerken, istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan ise sitemle bahsetti.

Trump Beyaz Saray'daki bir imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili soru yöneltilen Trump, bu süreçte açıktan destek verdiği Espriella için "Kazanması beklenmiyordu ama kazandı, hem de açık ara, bu benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Kolombiya-ABD ilişkilerinin nasıl olacağı sorulan Trump, "Çok daha iyi olacak. (Espriella) Harika bir başkan olacak." sözlerine yer verdi.

ABD Başkanı, Espriella'nın kendisini arayarak desteği için teşekkür ettiğini belirterek, "Kendisi gerçekten iyi bir insan. Konuşmalarını izlerdim, insanlar beni sevdiğinde ben de onları severim. Olay çok basit, formül çok basit. Hakkımda ve ABD'de yaptığımız işler hakkında gerçekten çok güzel, çok etkileyici şeyler söyledi." diye konuştu.

Starmer'ın istifası

ABD Başkanı Trump, istifasını sunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın "iyi bir adam olduğunu" söylerken, NATO konusunda ABD'ye karşı aldığı tavırla ilgili olarak sitemli konuştu.

Trump, Starmer'ın istifasıyla ilgili soruya "Kendisi çok iyi bir adamdır, bir nevi arkadaşımdır. Yine de NATO konularında bize pek iyi davranmadı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin enerji politikalarını eleştiren Trump, bu konuda Starmer'a "Enerji konusunda işleri gerçekten berbat ediyorsun. Her yere rüzgar türbinleri dikiyorsun. Oysa elinin altında Kuzey Denizi petrolü var ama dünyanın en büyük sahalarından birinde kimsenin sondaj yapmasına izin vermiyorsun." dediğini aktardı.

Trump, İngiltere'nin enerjisinin büyük kısmını Norveç gibi ülkelerden aldığını hatırlattığı konuşmasında, büyük kısmı İngiltere'ye ait olan Kuzey Denizi'nden ihtiyaç duydukları petrolün büyük kısmını elde edebileceklerine değindi.

Starmer'a bundan sonraki kariyeri için "başarı" dileyen Trump, İngiliz siyasetçi hakkında, "Ama iki sorunu var, enerji ve göç kaynaklı suçlar, yani enerji ve göç konularında. Gerçekten kendine çok ama çok büyük zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Kolombiya, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kolombiya ve Starmer Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede Karaal kaçırma davasında 12 şüpheli adliyede
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadına ters kelepçe "Kapalılar imha edilsin" diyen kadına ters kelepçe
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Havuzda tesettür krizi Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

23:48
Osimhen’e beklenen rekor teklif geldi
Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi
23:19
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
22:40
Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 600 bin TL’lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı
20:47
Yılanların dansı kameralara yansıdı
Yılanların dansı kameralara yansıdı
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 01:58:00. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Kolombiya ve Starmer Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.