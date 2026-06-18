Trump'tan Kolombiya'ya Destek

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya "tam ve koşulsuz" desteğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Espriella'ya övgü dolu sözlerle cumhurbaşkanı seçiminde başarılar diledi.

"Kaplan" lakaplı Espriella'yı "güçlü ve çetin bir lider" olarak nitelendiren Trump, şunları kaydetti:

"Kolombiya Cumhurbaşkanı adayı, 'El Tigre (Kaplan)' Abelardo de la Espriella, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, harika ülkesi ve halkı için yorulmak bilmeden savaşan, onları seven; akıllı, güçlü ve çetin bir liderdir. Abelardo, cumhurbaşkanı olarak Kolombiya'yı ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etme konularında başarıdan başarıya koşturacaktır."

İktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'yı "radikal sol bir Marksist" olarak tanımlayan Trump, "Bu seçimin sonuçları, Kolombiya'nın geleceği ve ABD ile olan ilişkileri açısından çok önemlidir. Abelardo kazandığı takdirde, yetkinliği ve ülkesine olan sevgisi sayesinde, arkasında ABD'nin tam desteğini ve gücünü bulacaktır. Hayattaki muazzam başarıları ve şahsıma verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve koşulsuz desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, Kolombiyalılardan sandıkta de la Espriella'ya destek vermesini isteyerek, "Sandığa gidin ve el Tigre Abelardo de la Espriella için oy verin. Kolombiya'nın harika halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ülke, büyüklüğün zirvesine ulaşacaktır." dedi.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Aşırı sağcı de la Espriella kendisine tam destek veren Trump'a 3 Haziran'da "olağanüstü" övgülerde bulunarak teşekkür etmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunmuş, ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istemişti.