Trump'tan Kolombiya'ya Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Kolombiya'ya Destek

18.06.2026 06:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kolombiya'daki seçimlerde Espriella'ya tam destek vererek, seçmenleri oy vermeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da Kolombiya'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'ya "tam ve koşulsuz" desteğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Espriella'ya övgü dolu sözlerle cumhurbaşkanı seçiminde başarılar diledi.

"Kaplan" lakaplı Espriella'yı "güçlü ve çetin bir lider" olarak nitelendiren Trump, şunları kaydetti:

"Kolombiya Cumhurbaşkanı adayı, 'El Tigre (Kaplan)' Abelardo de la Espriella, tıpkı benim ABD için yaptığım gibi, harika ülkesi ve halkı için yorulmak bilmeden savaşan, onları seven; akıllı, güçlü ve çetin bir liderdir. Abelardo, cumhurbaşkanı olarak Kolombiya'yı ekonomiyi büyütme, istihdam yaratma, ticareti geliştirme, yasa dışı göçü durdurma, suç ve uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele etme ve hukuk ve düzeni yeniden tesis etme konularında başarıdan başarıya koşturacaktır."

İktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'yı "radikal sol bir Marksist" olarak tanımlayan Trump, "Bu seçimin sonuçları, Kolombiya'nın geleceği ve ABD ile olan ilişkileri açısından çok önemlidir. Abelardo kazandığı takdirde, yetkinliği ve ülkesine olan sevgisi sayesinde, arkasında ABD'nin tam desteğini ve gücünü bulacaktır. Hayattaki muazzam başarıları ve şahsıma verdiği siyasi destek nedeniyle, Abelardo'ya tam ve koşulsuz desteğimi sunmaktan onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, Kolombiyalılardan sandıkta de la Espriella'ya destek vermesini isteyerek, "Sandığa gidin ve el Tigre Abelardo de la Espriella için oy verin. Kolombiya'nın harika halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ülke, büyüklüğün zirvesine ulaşacaktır." dedi.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Aşırı sağcı de la Espriella kendisine tam destek veren Trump'a 3 Haziran'da "olağanüstü" övgülerde bulunarak teşekkür etmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunmuş, ülkesindeki seçim sürecine müdahale etmemesini istemişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kolombiya'ya Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

06:13
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi
03:48
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde
02:50
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
01:17
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
22:23
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 07:07:57. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Kolombiya'ya Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.