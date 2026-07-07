Trump'tan Kongre'ye Savunma Bütçesi Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Kongre'ye Savunma Bütçesi Çağrısı

07.07.2026 08:45
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Trump, Kongre'nin 350 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylamasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini de içeren yasa tasarılarını onaylaması gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesine, orduya katılım oranlarına ve yasama önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun dünyada eşi benzeri olmayan bir güce ulaştığını savunan Trump, "Amerikan ordusu hiç bu kadar güçlü ve nüfuzlu olmamıştı. Başka hiçbir ülke bizim yaptıklarımızı yapamaz, yanımıza bile yaklaşamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, bu yıl askere alım süreçlerinde aylar öncesinden tarihi rekorlar kırıldığını ve askeri personelin moralinin üst seviyede olduğunu, ordunun bu gücünün ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kutlamalarında tam anlamıyla gözler önüne serildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) için "Hiç bu kadar 'formunda' olmamıştı. Bunu bu şekilde korumalıyız." değerlendirmesini yapan Trump, askeri üstünlüğün sürdürülebilmesi için Kongre'nin tatil dönüşü ilk iş olarak savunma harcamalarını yasalaştırması gerektiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi ve Senato liderliklerine seslenen Trump, şöyle devam etti:

"Kongre toplandığında, savunma için 350 milyar dolar içeren bütçe düzenlemesini ve 'Amerika'yı Koru Yasası'nı yasalaştırmalıyız. Bütçe Komisyonunun Kongre açılır açılmaz bu 350 milyar doları hızla onaylamasını ve liderliğin bunu bir numaralı öncelik haline getirmesini istiyorum. Herkesin talep ettiği 'Amerika'yı Koru Yasası' ile büyük Savaş Bakanlığımızın tam olarak fonlanması bir arada hızla geçirilebilir. Bu, ABD'nin gelecek nesiller boyunca özgür kalmasını güvence altına alacaktır."

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kongre'ye Savunma Bütçesi Çağrısı - Son Dakika

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