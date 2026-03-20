Trump'tan NATO'ya Eleştiri

20.03.2026 19:12
Trump, NATO'nun İran'a saldırılara katılmadığını belirterek, ABD olmadan NATO'nun güçsüz olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun İran'a saldırılara katılmak istemediğini belirterek, ülkesi olmadan "NATO'nun kağıttan kaplan olduğunu" ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanan Trump, "Onlar (NATO), nükleer güçle çalışan İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler." açıklamasını yaptı."

Trump, İran'a yönelik saldırıların askeri olarak kazanıldığını ve çok az tehlike olduğunu ileri sürdü.

Yüksek petrol fiyatlarından şikayet edildiğini kaydeden Trump, "Ancak yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni ve basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Onlar için yapması çok kolay, çok az riskle. Korkaklar, (bunu) hatırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

