Trump'tan Saldırı Açıklaması: Zayıf Liderlik Eleştirisi - Son Dakika
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Trump'tan Saldırı Açıklaması: Zayıf Liderlik Eleştirisi

Trump, New Orleans'taki saldırı ve Las Vegas patlaması sonrası Biden'ı zayıf liderlikle suçladı.

03.01.2025 11:03
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(ANKARA) - ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yılbaşı gecesi New Orleans'taki saldırı ile Las Vegas'taki patlamaya ilişkin, "Ülkemiz tüm dünyada alay konusu. Zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç olmayan bir liderlikle açık sınırlarınız olduğunda işte böyle olur. Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar. Beceriksiz ve yozlaşmışlardı; uyanık oldukları tüm saatleri, Amerikalıları hükümetimizin ve ulusumuzun tüm yönlerine sızmış olan dışarıdaki ve içerideki şiddet yanlısı alçaklardan korumaya odaklanmak yerine, siyasi rakipleri olan bana yasa dışı bir şekilde saldırarak geçirmişlerdir" dedi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, yılbaşı gecesi Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kamyonetle kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ile Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta Trump'a ait International Hotel'in önündeki Tesla Cybertruck model aracın patlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biden'ın 'Açık Sınır Politikası' ile birlikte mitinglerde ve başka yerlerde birçok kez Radikal İslami Terörizmin ve diğer şiddet içeren suç türlerinin Amerika'da o kadar kötüleşeceğini söyledim ki, hayal etmek ya da inanmak bile zorlaşacak. İşte o zaman geldi, hem de hayal edilenden çok daha kötü bir şekilde. Joe Biden Amerika tarihinin en kötü Başkanı, tam bir felaket. Kendisinin ve seçimlere müdahalede bulunan 'haydutlar' grubunun ülkemize yaptıkları yakın zamanda unutulmayacak!"

Trump bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz tüm dünyada alay konusu! Zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç olmayan bir liderlikle açık sınırlarınız olduğunda işte böyle olur. Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar. Beceriksiz ve yozlaşmışlardı; uyanık oldukları tüm saatleri, Amerikalıları hükümetimizin ve ulusumuzun tüm yönlerine sızmış olan dışarıdaki ve içerideki şiddet yanlısı alçaklardan korumaya odaklanmak yerine, siyasi rakipleri olan bana yasa dışı bir şekilde saldırarak geçirmişlerdir. Demokratlar, ülkemize bunun olmasına izin verdikleri için kendilerinden utanmalıdır. CIA çok geç olmadan hemen devreye girmelidir. ABD parçalanıyor, ulusumuzun dört bir yanında güvenlik, ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor. Bunu ancak güçlü bir liderlik durdurabilir. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Saldırı Açıklaması: Zayıf Liderlik Eleştirisi - Son Dakika

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