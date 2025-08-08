Trump'tan Uyuşturucu Kartellerine Askeri Müdahale Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a, Latin Amerika kökenli yabancı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için gizlice talimat verdiği iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın orduyu kartellerle mücadelede daha etkin kullanmak istediğine vurgu yapıldı.

Haberde, eskiden kolluk kuvvetlerinin görevi olarak bilinen kartellerle mücadele konusunda Trump'ın artık Amerikan ordusunu daha aktif şekilde kullanmak üzere gizlice emir verdiği belirtildi.

Söz konusu talimatın, ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Amerikan ordusunun askeri güç kullanmasını mümkün hale getireceği kaydedildi.

Bu talimata göre Amerikan ordusu, yabancı kartellere karşı denizde ve yabancı topraklarda doğrudan askeri operasyonlar yürütme olasılığı için resmi bir dayanağa sahip olacak.

Ancak Trump'ın gizli talimatının, Kongre onayı alınmadan yürütülmesinin bazı yasal ve uluslararası hukuk sorunlarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Tren de Aragua ve MS-13 gibi bazı uyuşturucu kartellerini "terör örgütleri" listesine eklemişti.