Trump'tan Uyuşturucu Kartellerine Askeri Müdahale

18.09.2025 12:25
Pentagon, Trump'ın kartellere karşı orduyu etkin kullanma talimatından endişeli. Hukuki sorunlar gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle "yerinde mücadele" gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermesinin ardından, Karayipler'in güneyinde yürütülen operasyonlara katılan Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, saldırıların hukuki sonuçları konusunda endişe duyduğu iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, adını vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre bazı Pentagon çalışanları, kurumdaki karar vericilere, yazılı ve sözlü hukuki görüşler sundu.

Yetkililerden biri, Pentagon'daki bazı çalışanların, "ABD Kongresinin Trump yönetimine kartel gemilerine yönelik saldırılar konusunda yetki vermediğini, bunun da saldırı sürecini yürütenler açısından hukuki problemlere yol açabileceği" endişesini taşıdığını ileri sürdü.

ABD'nin Orta Doğu'daki terör gruplarına yönelik askeri güç kullanmasının Kongre onayından geçerek yapıldığını ifade eden yetkili, uyuşturucu kartellerinin gemilerine saldırı söz konusu olduğunda, bu durumun göz ardı edildiğini ifade etti.

Yetkililerden biri, "saldırılara katılan ve kişisel olarak sorumlu" olabilecek askeri personele yasal koruma planlandığını aktardı.

Trump, 16 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narkoteröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi." demişti.

ABD Başkanı Trump, 2 Eylül'de ise ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro??????? da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

