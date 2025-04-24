Trump'tan Yargıç Howell'a Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk firması Perkins Coie ile davasına bakan federal yargıç Beryl Howell'ın "ön yargılı" ve "adaletsiz" olduğunu öne sürdü.

Trump, Truth Social hesabından Perkins Coie davasına bakan federal yargıç Beryl Howell'a ilişkin açıklama yaptı.

Perkins Coie hukuk firmasını, özellikle de bu firmanın belirli bir üyesini "hukuka aykırı davranışları" nedeniyle dava ettiğini aktaran Trump, "Ancak bu davaya bakan yargıcın, (Eski ABD Başkanı Barack) Obama tarafından atanan ve son derece ön yargılı ve adaletsiz olan Beryl Howell olduğunu öğrendim." ifadesini kullandı.

Trump, Howell'ın temyizde kendi lehine sonuçlanan başka bir davada "öfkeyle" aleyhine karar verdiğini belirterek, "Buna Trump Sendromu deniyor ve kendisinde de bu var." diye yazdı.

Howell'ın Trump lehine sonuçlanacak olası bir davada bile aleyhine karar vereceğini belirten Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için "Trump Sendromu" terimini kullandı.

Perkins Coie süreci

Perkins Coie, 2016'daki ABD Başkanlık Seçimleri'nde Hillary Clinton'ın kampanyasını temsil etmiş ve bu süreçte Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasıyla ilgili olarak Fusion GPS ile çalışmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart'ta hukuk firması Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir kararname imzalamıştı.

Kararnamede, hükümet yetkililerine, Perkins Coie çalışanlarının aktif güvenlik izinlerinin "ulusal çıkarlara uyup uymadığı" incelenene kadar, izinleri askıya almak için uygun adımları atma talimatı verilmişti.

Federal yargıç Howell, 13 Mart'ta, Trump'ın, hukuk firması Perkins Coie'yi hedef alan kararnamesinin bazı bölümlerini geçici olarak dondurma kararı almıştı.

Adalet Bakanlığı avukatları, Howell'ın Trump'a karşı defalarca "tarafgirlik" ve "husumet" gösterdiğini öne sürerek bu davadan çekilmesini istemişti.

Howell ise, 27 Mart'ta Adalet Bakanlığının yargı sisteminin bütünlüğe zarar vermek amacıyla kendisini "hedef aldığını" ileri sürdü.