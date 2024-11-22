Trump'tan Yeni Adalet Bakanı Adayı - Son Dakika
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Trump'tan Yeni Adalet Bakanı Adayı

Trump\'tan Yeni Adalet Bakanı Adayı

Trump, Adalet Bakanlığı için Pam Bondi'yi aday gösterdi, Gaetz'in tartışmalı çekilmesi sonrası.

22.11.2024 09:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Matt Gaetz'in hakkındaki tartışmalar nedeniyle çekilmesinin ardından boşalan pozisyona eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi getireceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan, Adalet Bakanlığına Florida eyaletinin eski Başsavcısı Bondi'yi aday gösterdiğini belirten Trump, "Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve sokakları Florida'daki aileler için güvenli hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Trump, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak."

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla Amerikan kamuoyunda tartışmalara konu olan Gaetz, dün X hesabından açıklama yapmıştı.

Tartışmaların Trump yönetimi açısından "haksız şekilde dikkat dağıtıcı unsur haline geldiğini" savunan Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Yeni Adalet Bakanı Adayı - Son Dakika

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