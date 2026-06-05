Trump'tan Zelenskiy ve Putin'e Görüşme Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Zelenskiy ve Putin'e Görüşme Çağrısı

05.06.2026 01:01
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Trump, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmesini destekleyerek barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısına ilişkin, "Buluşurlarsa harika olur, bu işi halletmeleri lazım." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yaptığı "ikili" görüşme çağrısına ilişkin görüşü sorulan Trump, bu durumu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"Bir araya gelmeyi konuşuyor olmalarına sevindim. Bence bunda bizim de büyük payımız var. Buluşurlarsa harika olur, bu işi halletmeleri lazım." diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin de bir anlaşmaya varmak için bazı tavizler vermesi gerektiğini kaydeden Trump, bu tavizlerin neler olabileceği ile ilgili sorulara yanıt vermemeyi tercih ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sosyal medya hesabından yayımladığı açık mektupta, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Savaşın bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Zelenskiy ve Putin'e Görüşme Çağrısı - Son Dakika

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