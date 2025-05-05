Trump TikTok Yasağını Uzatabilir - Son Dakika
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Trump TikTok Yasağını Uzatabilir

Trump, TikTok'un satış süreciyle ilgili yasak tarihini uzatabileceğini açıkladı.

05.05.2025 03:48
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe gireceği tarihin uzatılabileceği mesajını verdi.

Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, TikTok uygulamasına ilişkin konuştu.

Herhangi bir anlaşma olmaması halinde uygulamanın yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi uzatıp uzatmayacağı sorusuna Trump, uzatabileceği şeklinde cevap verdi.

TikTok'un ABD gençleri arasındaki popülerliğine dikkat çeken Trump, uygulamanın "kalbinde bir yeri" olduğunu söyledi.

TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, 4 Nisan'da da bu süreyi 75 gün uzatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump TikTok Yasağını Uzatabilir - Son Dakika

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