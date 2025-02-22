Trump, Ukrayna'nın Madenlerinin Yüzde 50'sini İstiyor - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'nın Madenlerinin Yüzde 50'sini İstiyor

Trump, Ukrayna'nın nadir madenlerinin devri için anlaşma yapılacağını duyurdu. Zelenskiy ayrıntılara vurgu yaptı.

22.02.2025 10:12
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WASHINGTON, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlara karşılık Ukrayna'nın nadir madenlerinin yüzde 50'sinden fazlasını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı imzalamaya yakın olduklarını söyledi.

Trump cuma günü Oval Ofis'te gazetecilerin Ukrayna madenlerine ilişkin anlaşma konusundaki sorusu üzerine, "En kısa sürede bir anlaşma imzalamayı umuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise video bağlantısı yoluyla yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve ABD ekipleri, hükümetler arasında yapılacak bir anlaşmanın taslağı üzerinde çalışıyor. Bu anlaşma, ilişkilerimize değer katabilir. En önemlisi ise anlaşmanın gerçekten işlemesini sağlamak için ayrıntıları doğru şekilde belirlemektir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Adil sonuçlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

Üç yıldır devam eden çatışmayı sona erdirmek için Ukrayna olmaksızın doğrudan Rusya ile görüşen Trump yönetimi, Ukrayna'da bulunan ve belli yüksek teknoloji ürünleri için kritik öneme sahip hammadde işlevi gören nadir madenleri almak istiyor.

Trump, Biden yönetimini de Ukrayna'ya çok fazla yardım sağlayıp karşılığında hiçbir şey almamakla eleştiriyor.

Zelenskiy, Çarşamba günü Trump yönetiminin Ukrayna'ya herhangi bir güvenlik garantisi vermeden Ukrayna'nın madenlerinden pay alma şeklindeki ilk önerisine ilişkin açıklamasında, "Bu ciddiye alınacak bir konuşma değil. Devletimizi satamam" demişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Ukrayna'nın Madenlerinin Yüzde 50'sini İstiyor - Son Dakika

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