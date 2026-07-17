Trump, Ulusal Muhafızların Görev Süresini Uzattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'a konuşlandırdığı Ulusal Muhafız birliklerinin görev süresi, Trump'ın başkanlık döneminin sonuna kadar uzatıldı.

Trump yönetiminin Ağustos 2025'te Washington'a konuşlandırdığı Ulusal Muhafız birliklerinin yıl sonunda sona ermesi beklenen görev süresi uzatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından gönderilen bir e-postada, Ulusal Muhafızların görev süresinin Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak 2029 tarihine kadar ya da "Başkan tarafından sonlandırılana kadar" devam edeceği kaydedildi.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için Haziran 2025'te Los Angeles'a, Ağustos 2025'te de suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli biçimde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken, 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken yasal süreç devam ediyor.