Trump, Venezuela seçimlere henüz hazır olmadığı için süre tanınmasını savundu - Son Dakika
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Trump, Venezuela seçimlere henüz hazır olmadığı için süre tanınmasını savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın seçimlere 'henüz hazır olmadığını' belirterek ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in iyi iş çıkardığını ancak seçimlerin yakında yapılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirterek, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." değerlendirmesini yaptı.

"Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Venezuela seçimlere henüz hazır olmadığı için süre tanınmasını savundu - Son Dakika

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