Trump, Vergi İindirim Tasarısına Destek Verdi - Son Dakika
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Trump, Vergi İindirim Tasarısına Destek Verdi

Trump, Cumhuriyetçilerle görüşmesinde vergi indirimi tasarısında büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.

20.05.2025 18:51
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ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısına destek için Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmenin ardından "Parti olarak inanılmaz bir birlikteliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tasarıyla ilgili büyük bir zafer kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti mensuplarıyla yaptığı görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile kameralar karşısına geçti.

Trump, söz konusu vergi indirimi tasarısının geçmesine yönelik çok iyi bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Parti olarak inanılmaz bir birlikteliğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu tasarıyla ilgili büyük bir zafer kazanacağız." dedi.

Tasarının zamanında geçeceğine inandığını söyleyen Trump, medyaya yansıyan "sabrının azaldığı" yönündeki haberlere de tepki göstererek, "Hayır sabrım azalmıyor, hatta programın ilerisindeyiz. Size bunu söyleyen yalancıdır." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu tasarıyı "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı olarak nitelendirirken, bu tasarının geçmemesi durumunda Amerikalıların ciddi bir vergi artışıyla karşı karşıya kalacağını savundu, bu konuda Demokratları suçlayacağını deklare etti.

Söz konusu tasarıda düşük gelir grubundaki kişilere sağlanan "Medicare ve Medicaid" yardımlarının hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağını belirten Trump, aksi yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson da Trump'ın katıldığı toplantının çok iyi geçtiğini ve Başkan'ın birçok kez ayakta alkışlandığını ifade etti.

Johnson, "Harika bir toplantı yaptık, (Cumhuriyetçi) Parti birleşti. Başkanımızı seviyorlar. Bu tasarı tarihi bir olay ve herkes bunun kapsamını ve anlamını biliyor. Sanırım bunu başaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçiler vergi indirimi tasarısı sunmuştu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla, 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını verdiler.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını kısa süre içinde geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Vergi İindirim Tasarısına Destek Verdi - Son Dakika

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