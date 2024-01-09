Trump, yargı muafiyeti iddiasını temyiz mahkemesinde savundu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan dava sürerken, başkanlık görevi dolayısıyla "yargı muafiyeti" olduğu iddiasını yargıya taşıdı.

Ülkede 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken hakkındaki hukuki tartışmalar artan Trump, bugün başkent Washington'da temyiz mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

2020 yılında yapılan başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla aleyhindeki dava süreci devam eden Trump, Kongrede azledilip suçlu bulunmadığı sürece herhangi bir mahkemede yargılanamayacağına ilişkin iddiasını bugün temyiz mahkemesinde savundu.

Trump, ikisi mevcut Demokrat ABD Başkanı Joe Biden döneminde atanmış, diğeri ise Cumhuriyetçi eğilimi olan toplam üç hakimin karşısına çıktı.

Trump'ın avukatları, eski başkanın eylemlerinin suç unsuru taşımadığını, müvekkillerinin görevi dolayısıyla yargılamadan muaf olduğunu ve Kongrede azledilip suçlu bulunmadığı sürece herhangi bir mahkemede yargılanamayacağını savundu.

Buna karşın Trump'ın yargı muafiyeti talebini şüpheyle karşılayan iki Demokrat eğilimli hakim, kendisinin bazı eylemlerini örnek göstererek bu eylemlerde suç unsuru olabileceğine yönelik soruları Trump'ın avukatlarına yöneltti.

"Başkan olarak yargı dokunulmazlığına sahip olmalısınız"

Mahkemede söz almayan Trump daha sonra kaldığı otele geçerek burada kameralar karşısına çıktı.

Hakkındaki yargı süreçlerini "siyasi" olarak nitelendiren Trump, Demokrat Biden yönetiminin kendisini 2024 seçimlerine girmekten alıkoymaya çalıştığını savundu.

Trump, yargı muafiyeti konusunda, "Bir başkan olarak yargı dokunulmazlığına sahip olmalısınız. Ben yanlış bir şey yapmadım, ülkem adına çalışmamda yanlış bir şey yoktu." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iş ilişkilerine dair soruşturmaya da atıf yapan Trump, Biden'ın başkan olmaması durumunda şu anda savcılarla muhatap olacağını ifade etti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ve güney sınırında yaşanan krizlerin sorumlusunun da Biden olduğunu savunan Trump, bu adımları dolayısıyla da başkan olmasa Biden'ın yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

"Yargı muafiyeti olmadan başkanlık yapamazsınız." ifadesini kullanan Trump, kendisinin de başkanlık görevinin gereklerini yaptığını savundu.

Geçen ay yargı muafiyeti iddiasını bölge mahkemesine götüren Trump, buradan ret cevabı almış, bunun üzerine iddiasını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine taşımıştı.

2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan federal davada Trump'ın mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.