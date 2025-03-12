Trump Yönetimine Protesto: Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Trump Yönetimine Protesto: Filistin'e Destek Yürüyüşü

New York'ta yüzlerce kişi, Trump yönetimini protesto etmek için Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

12.03.2025 13:47
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NEW YORK, 12 Mart (Xinhua) -- Donald Trump yönetiminin Ortadoğu, üniversite kampüslerinde düzenlenen protestolar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etmek üzere New York'ta toplanan yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Salı günü öğleden sonra Washington Park'tan Aşağı Manhattan'daki Belediye Binası'na doğru yürüyen göstericilerden onlarcası polis tarafından gözaltına alındı.

Trump yönetimi, cuma günü New York'taki Columbia Üniversitesi'ne sağlanan 400 milyon dolarlık federal fonu antisemitik eylemlerde bulunulduğunu ileri sürerek iptal etmiş, bu doğrultuda başka üniversiteler hakkında da inceleme başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Mahmud Halil, cumartesi günü üniversite yurdunda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD'de daimi ikametgah sahibi olan Halil, Columbia Üniversitesi'nde Nisan 2024'te başlayan Filistin yanlısı protestolara öncülük etmişti. Halil'in avukatı, Halil'in sekiz aylık hamile olan ABD vatandaşı eşinin de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nden tehdit aldığını belirtti.

Trump yönetiminin bu hamleleri, New York'ta yeni bir Filistin yanlısı protesto dalgası başlattı.

Trump pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu henüz ilk tutuklama. Çok sayıda tutuklama bunu takip edecek. Columbia Üniversitesi'nde ve ülkedeki diğer üniversitelerde terör yanlısı, antisemitik ve ABD karşıtı faaliyetlerde bulunan başka öğrenciler olduğunu biliyoruz. Yönetimimiz buna müsamaha göstermeyecek" dedi.

Yürüyüş sırasında birçok gösterici Filistin bayrakları ve "Mahmud Halil'e Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, New York, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Yönetimine Protesto: Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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