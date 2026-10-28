Trump yönetiminin Rusya fonuna yaptırımı kaldırmayı değerlendirdiği iddia edildi - Son Dakika
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Trump yönetiminin Rusya fonuna yaptırımı kaldırmayı değerlendirdiği iddia edildi

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New York Times'a göre Trump yönetiminin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na yönelik yaptırımları kaldırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Rus yetkililer bunu dizel yakıtı sevkiyatı görüşmelerinde talep etti; ABD'li yetkili başvurunun değerlendirildiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na yönelik yaptırımları kaldırmayı düşündüğü iddia edildi.

New York Times'ın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rus yetkililer, Rus dizel yakıtının ABD'ye sevkiyatında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun üstleneceği role ilişkin kapsamlı görüşmelerin parçası olarak fona yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

ABD'li bir yetkili de Washington'un "ABD-Rusya ilişkilerini iyileştirmek" ve "savaşın sona ermesine yardımcı olmak" amacıyla, fonun yaptırım listesinden çıkarılma başvurusunun mevcut prosedürler çerçevesinde değerlendirildiğini doğruladı.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve fonun başkanı Kiril Dmitriyev'i Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ABD'li müzakereciler için "faydalı bir temsilci" olarak nitelendirdi.

Başka bir Rus yetkili ise kurumun, Trump'ın Rus dizeline yönelik yaptırımları askıya almasının ardından Rusya'dan ABD'ye gerçekleştirilen ilk dizel sevkiyatlarının organize edilmesine yardımcı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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