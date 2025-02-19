Trump Zelenski'yi Diktatörlükle Suçladı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin seçimleri ertelemesine gönderme yaparak Zelenski liderliğinin meşruiyetini sorguladı. ABD Başkanı, kendi sosyel medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı'nı seçimle iktidara gelemiş bir diktatör olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, seçilmemiş diktatör olmakla suçladı. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği yardımlar üzerinden yolsuzluk yapmakla suçladığı Zelenski'nin, "hızlı hareket etmesinin kendisi için iyi olacağını" söyledi. Zelenski daha önce görev süresinin dolmasına rağmen ülkesinin NATO ve AB üyeliği kesinleşmeden, görevden ayrılmayacağının sinyalini vermişti. Trump Truth Social mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenski, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının "KAYIP" olduğunu kabul ediyor. Seçim yapmayı reddediyor, Ukrayna'da kamuoyu yoklamalarında (Zelenski'ye destek oranı) çok düşük bir seviyede ve tek iyi yaptığı şey (ABD eski Başkanı Joe) Biden'ı "bir enstrüman gibi çalmaktı." Seçilmemiş bir diktatör, Zelenski daha hızlı hareket etmeli, yoksa geriye bir ülkesi kalmayacak.

Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirme konusunda başarıyla müzakere ediyoruz, -ki bu, herkesin yalnızca "TRUMP" ve Trump yönetiminin başarabileceği bir şey olarak kabul ettiği bir konu-. Biden asla denemedi, Avrupa barışı getirmekte başarısız oldu ve Zelenski muhtemelen yağlı kapıyı kapatmak istemiyor. Ukrayna'yı seviyorum, ancak Zelenski korkunç bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve MİLYONLARCA insan gereksiz yere öldü.

Düşünün, mütevazı bir başarısı olan bir komedyen; Volodimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'ni kazanılamayacak, aslında hiç başlamaması gereken bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti. Ama bu savaşı, ABD ve "TRUMP" olmadan asla çözmeyecek. ABD, (Ukrayna için) Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı ve Avrupa'nın parası garanti altında, oysa ABD geriye hiçbir şey almayacak. Uyuyan Joe Biden, bu savaşın bizim için değil, Avrupa için çok daha önemli olduğunu dikkate alarak eşitlik talep etmedi. Bizim (Avrupa ile) aramızda büyük, güzel bir okyanus var."