Trump: 'Zelenskiy'e Bağlı, İlerleme Var' - Son Dakika
Trump: 'Zelenskiy'e Bağlı, İlerleme Var'

16.08.2025 07:19
Trump, Alaska'da Putin ile yaptığı zirvede önemli konuların çözümünün Zelenskiy'e bağlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." dedi.

Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

"Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir." diye konuşan Trump, sürecin gidişatına ilişkin ümitli olduğunu vurguladı.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenskiy ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Alaska, Dünya, Son Dakika

