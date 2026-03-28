Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin

28.03.2026 10:09
Donald Trump, Suudi Arabistan'da katıldığı bir yatırım konferansında gazetecilere, "Bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seksten bahsedebilirsiniz. Hangi haltı isterseniz söz edebilirsiniz" dedi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump garip hareketlerine devam ediyor. Trump, Suudi Arabistan’da katıldığı bir yatırım konferansında yaptığı konuşmada gazetecilere yönelik ifadeleriyle gündem oldu. Trump’ın soru-cevap bölümündeki sözleri salonda şaşkınlık yarattı.

"İSTEDİĞİNİZİ SORABİLİRSİNİZ, SEKSTEN BAHSEDEBİLİRSİNİZ"

Konuşması sırasında basın mensuplarına seslenen Trump, "Bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seksten bahsedebilirsiniz. Hangi haltı isterseniz söz edebilirsiniz. Sizin için buradayım. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz" dedi.

Trump, sözlerinin ardından salondaki bir kişiyi işaret ederek “Peki, bunu yapalım mı? Bu alanla ilgilenen birileri var mı? İşte geliyor, şu adama bakın, çok güçlü bir adam geliyor hanımlar ve beyler” şeklinde konuştu. Bu anlar konferansa katılanlar arasında dikkat çekti.

Trump’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yer buldu. Açıklamalar, liderlerin kamuya açık etkinliklerde kullandığı dil ve üslup açısından tartışma konusu oldu.

SPİKERE YÜRÜMÜŞTÜ

Trump kısa süre önce katıldığı bir canlı yayın sırasında spikere yönelik kullandığı ifadeler de dikkat çekmişti. Spiker İran halkının durumuna ilişkin "İçme suyuna sahipler mi? Yiyecekleri var mı?" sorusunu yöneltti. Ancak Trump, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine farklı bir karşılık verdi.

"YEMEK YEDİĞİMİZ ZAMANI HATIRLIYOR MUSUN?"

Trump, sunucuya hitaben "Trump Tower’da yıllar önce birlikte yemek yediğimiz zamanı hatırlıyor musun? Hiç değişmemişsin, hatta şimdi daha da güzelsin" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    şimdi anlaşilan o meşhur ada işi doğru bunun eşteinmidir nedir işte o 9 0 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Amerikalilar bu herifle ne kadar öğünse azdır. 6 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    O değilde dünyayı bu deli yönetiyor da ona yanarım 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    vallahi dunyayla dalga geciyor 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Bu aralar herkes dimdik geziyor. Güneş koç burcuna girdiği için olabilir mi acaba. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti Her şey 3 saniye sürdü Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
11:06
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
10:32
UEFA’ya belge gitti Galatasaray’dan tarihi ödeme
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
