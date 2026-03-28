Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump garip hareketlerine devam ediyor. Trump, Suudi Arabistan’da katıldığı bir yatırım konferansında yaptığı konuşmada gazetecilere yönelik ifadeleriyle gündem oldu. Trump’ın soru-cevap bölümündeki sözleri salonda şaşkınlık yarattı.

"İSTEDİĞİNİZİ SORABİLİRSİNİZ, SEKSTEN BAHSEDEBİLİRSİNİZ"

Konuşması sırasında basın mensuplarına seslenen Trump, "Bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seksten bahsedebilirsiniz. Hangi haltı isterseniz söz edebilirsiniz. Sizin için buradayım. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz" dedi.

Trump, sözlerinin ardından salondaki bir kişiyi işaret ederek “Peki, bunu yapalım mı? Bu alanla ilgilenen birileri var mı? İşte geliyor, şu adama bakın, çok güçlü bir adam geliyor hanımlar ve beyler” şeklinde konuştu. Bu anlar konferansa katılanlar arasında dikkat çekti.

Trump’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yer buldu. Açıklamalar, liderlerin kamuya açık etkinliklerde kullandığı dil ve üslup açısından tartışma konusu oldu.

SPİKERE YÜRÜMÜŞTÜ

Trump kısa süre önce katıldığı bir canlı yayın sırasında spikere yönelik kullandığı ifadeler de dikkat çekmişti. Spiker İran halkının durumuna ilişkin "İçme suyuna sahipler mi? Yiyecekleri var mı?" sorusunu yöneltti. Ancak Trump, bu soruya doğrudan yanıt vermek yerine farklı bir karşılık verdi.

"YEMEK YEDİĞİMİZ ZAMANI HATIRLIYOR MUSUN?"

Trump, sunucuya hitaben "Trump Tower’da yıllar önce birlikte yemek yediğimiz zamanı hatırlıyor musun? Hiç değişmemişsin, hatta şimdi daha da güzelsin" ifadelerini kullandı.