MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklaması yaptı.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › TSK Barış Pınarı'nda Görevine Devam Ediyor - Son Dakika
