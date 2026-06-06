TSK, Çekya'da 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
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TSK, Çekya'da 5 Madalya Kazandı

06.06.2026 00:10
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MSB, TSK Askeri Pentatlon Takımı'nın Çekya'da 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - MSB, Çekya'da düzenlenen CISM Avrupa Bölgesel Askeri Pentatlon Şampiyonası'na katılan TSK Askeri Pentatlon Takımı'nın takım klasmanında 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Pentatlon Takımı'nın Çekya'da düzenlenen CISM Avrupa Bölgesel Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda takım klasmanında 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mayıs-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Çekya'nın Vyškov kentinde, Çekya Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen CISM Avrupa Bölgesel Askeri Pentatlon Şampiyonası'na TSK Askeri Pentatlon Takımı'nın katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre takım, Piyade Teğmen Arif Yiğit, Piyade Teğmen Mustafa Oğuz, Piyade Teğmen Tolgahan Su ve Piyade Teğmen Eren Bayaraslan'dan oluştu.

TSK Askeri Pentatlon Takımı'nın takım tasnifinde 3 birincilik ve 2 ikincilik elde ettiği bildirilen açıklamada, sporcuların 50 metre ateşli tüfek, engelli koşu ve bomba atma müsabakalarında birinci; engelli yüzme ve kros koşusu müsabakalarında ise ikinci olduğu kaydedildi.

MSB, açıklamasında sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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