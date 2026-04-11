TSK Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

11.04.2026 16:28
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında TSK komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirildi.

(ANKARA) - TSK komuta kademesinin Değerlendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanlığında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanırken toplantıda Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.

MSB'nin bir diğer paylaşımında ise, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesi'nin de yer aldığı Değerlendirme Toplantısı'nda; devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
Azerbaycan alev alev! Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
