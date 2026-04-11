TSK Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - TSK komuta kademesinin Değerlendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başkanlığında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Kara Kuvvetleri Komutanlığında Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılanırken toplantıda Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.

MSB'nin bir diğer paylaşımında ise, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen ve TSK Komuta Kademesi'nin de yer aldığı Değerlendirme Toplantısı'nda; devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi" ifadesine yer verildi.