TSK Mehmetçik Vakfı'nın 44. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSK Mehmetçik Vakfı'nın 44. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti

TSK Mehmetçik Vakfı\'nın 44. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti
15.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı başkanlığındaki heyet, Vakfın 44. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Özel Defter'e duygu dolu mesaj yazdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile çalışanlardan oluşan heyet, Vakfın 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamaya göre, Şanlı başkanlığındaki Vakıf mensuplarından oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şanlı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz atam, ilke ve inkılaplarından aldığımız ilhamla, yüce milletimizin sarsılmaz desteğiyle her geçen gün daha da güçlenen TSK Mehmetçik Vakfı ailesi olarak bir kez daha huzurundayız. Bu anlamlı günde, vakfımızın kıymetli çalışanları ile birlikte derin şükran ve minnet duygularımızı arz etmek üzere huzuruna çıkmış bulunmaktayız. Mehmetçik Vakfı, bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını hiçe sayarak şehit olan kahramanlarımızın emanetlerine ve gazi Mehmetçiklerimize, vefakar bağışçılarımızın destekleriyle maddi ve manevi katkı sunmaya, onların yanında olmaya devam etmektedir. 17 Mayıs 1982'den bu yana, 'Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik Türk Milleti'ne emanettir.' şiarıyla sürdürdüğümüz bu kutsal görevi, 44'üncü yılımızda da aynı inanç, kararlılık ve artan bir sorumluluk bilinciyle, açtığın yolda ve gösterdiğin hedef doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK Mehmetçik Vakfı'nın 44. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: TSK Mehmetçik Vakfı'nın 44. yıl dönümünde Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.