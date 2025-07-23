TSK'nın Elektronik Harp Başarısı - Son Dakika
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TSK'nın Elektronik Harp Başarısı

TSK\'nın Elektronik Harp Başarısı
23.07.2025 13:19
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Bakan Güler, TSK'nın elektronik harp alanında dünya çapında en etkin ordu olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Elektronik harp vasıtalarını dünyada en etkin kullanan ordu TSK'dır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) gerçekleştirildi. Bakan Güler, Bakanlık Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantı sırasında salonda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Güler, IDEF 2025'e yoğun bir ilgi olduğuna vurgu yaparak, "Burada çok büyük bir yoğunluk var. Burası bütün dünyaya da hitap ediyor aynı zamanda. Bugüne kadar gerçekleşmiş fuarlarımızın en büyüğü hemen hemen. 1400'ü geçen şirket katılımı var, büyük bir memnuniyet var. Yaklaşık 41 Savunma Bakanı katılıyor. Firmalarımız da sağ olsun ellerinden geleni yapıyorlar. Ama artık seri üretime daha ağırlık vermemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü talepler her geçen gün artarak devam ediyor. Beklentileri de zamanında karşılamamız gerekiyor" dedi.

'MSB ARGE'DEKİ ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Basın mensuplarının soruları üzerine MSB AR-GE Merkezi'ne ilişkin bilgiler de veren Bakan Yaşar Güler, "Oradaki standa bir kaç ürün de koyduk. O nüfuz edici bomba, sadece bir bomba değil. Kullandığımız yerde yaklaşık 80 metre dağın içine o bomba girdi. Gerçek bir nüfuz edici bomba. Onun karşılığı olan bombalar sadece bir, iki ülkede var ve 6 tondan başlıyor. Bizimkisi ise sadece 1 ton. İnşallah AR-GE'deki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. AR-GE gibi olalım istiyoruz, her gün konuşmadan iş yapalım" ifadelerini kullandı. Bakan Yaşar Güler, IDEF 2025'de sergilenen elektronik harp sistemlerinin TSK tarafından kullanılıp kullanılmadığına dair soruya da "Hepsini kullanıyoruz, elektronik harp vasıtalarını dünyada en etkin kullanan ordu TSK'dır" dedi.

'40 CİVARINDA UÇAK SAHİBİ OLMAYI PLANLIYORUZ'

Bakan Yaşar Güler, Eurofighter uçak tedariki konusuna ilişkin ise, "Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. İşlem bittiğinde haberiniz olacak. Bugün imza atıyoruz, Mutabakat Muhtırası gibi veya ön niyet gibi bir evrağı imzalayacağız. 40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz ama bunun değişik opsiyonları var, onlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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