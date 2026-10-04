TSK Spor Gücü Atış Takımı Mersin'de tüm kategorilerde şampiyon, Nalbant rekor kırdı - Son Dakika
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TSK Spor Gücü Atış Takımı Mersin'de tüm kategorilerde şampiyon, Nalbant rekor kırdı

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TSK Spor Gücü Atış Takımı Mersin\'de tüm kategorilerde şampiyon, Nalbant rekor kırdı
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MSB, TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın Mersin Erdemli'deki Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda tüm kategorilerde şampiyon olduğunu bildirdi. 50 metre ateşli tüfekte Mert Nalbant final Türkiye rekoru kırdı, 25 metre ateşli tabancada Eser Koç rekoru egale etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda, 25 metre ateşli tabanca ve 50 metre ateşli tüfek kategorilerinde ferdi olarak gerçekleştirilen müsabakalarda tüm kategorilerde şampiyonluk elde ettiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'na katılan TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın derecelerini paylaştı.

Açıklamaya göre, 50 metre ateşli tüfek kategorisinde Mert Nalbant birincilik elde ederek final Türkiye rekoru kırdı. Aynı kategoride Zeynep Yıldız da birinci oldu. Pelvin Erkan ve Serhat Paçal ise ikincilik elde etti.

25 metre ateşli tabanca kategorisinde Eser Koç, birinciliğin yanı sıra final Türkiye rekorunu egale etti. Şimal Yılmaz da bu kategoride birincilik kazandı.

Ayrıca, 50 metre ateşli tüfek kategorisinde yurt dışı baraj puanını geçen Emrah Ceylan'ın milli takım adına yarışmaya hak kazandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Sporcularımızı göstermiş oldukları başarılı performanslardan dolayı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Milli Savunma BakanlığıTürkiyeTurnuvaMersinGüncelSporTSKSon Dakika

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