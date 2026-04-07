TSKB 2025 Olağan Genel Kurul Kararları Tescil Edildi

07.04.2026 20:19
TSKB'nin 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2025 yılına ait finansal raporlar onaylandı, net kâr dağıtımına karar verildi ve önemli yönetim kararları alındı.

TSKB'nin 26 Mart 2026 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 6 Nisan 2026 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Toplantıda, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları onaylandı, 2025 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabı kabul edildi. Ayrıca, 2025 yılı net kârı olan 11.382.793.044,04 TL'nin dağıtımına karar verildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

Diğer kararlar arasında, yeniden değerleme işlemleri sonucu oluşan 41.019.794,17 TL'nin özel fon hesabına aktarılması, Yönetim Kurulu üyelerine aylık 300.000 TL ücret ödenmesi ve PwC'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi yer aldı. Toplantıda ayrıca, 2026 yılı bağış üst sınırı 29.700.000 TL olarak belirlendi ve iklim geçiş planına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Genel Kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesi eklerde sunuldu.

