TTB, 28-30 Eylül'deki hekim eylemine destek vererek kamu otoritesine çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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TTB, 28-30 Eylül'deki hekim eylemine destek vererek kamu otoritesine çözüm çağrısı yaptı

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TTB, 28-30 Eylül\'deki hekim eylemine destek vererek kamu otoritesine çözüm çağrısı yaptı
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TTB, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül'deki eylemine destek verdi. Hekimlerin insanca çalışma, güvenceli ücret ve şiddetsiz sağlık talepleri için kamu otoritesine kalıcı çözüm çağrısı yapıldı; taleplerin yurttaşların sağlık hakkıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği eyleme destek verildiği belirtildi. Açıklamada, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin insanca çalışma koşulları, güvenceli ücret, güvenli çalışma ortamı ve şiddetten arındırılmış bir sağlık sistemi taleplerinin, tüm yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alma hakkıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

TTB'den yapılan açıklamada, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği eyleme ve hekimlerin hak mücadelesine destek verildiği belirtildi. Açıklamada, sağlık emekçilerinin taleplerinin yalnızca çalışanların değil, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkına sahip tüm yurttaşların talepleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin "insanca çalışma koşulları, emeklerinin karşılığı olan güvenceli bir ücret, güvenli bir çalışma ortamı ve şiddetten arındırılmış bir sağlık sistemi" talep ettiği ifade edildi.

TTB, sağlık hakkının piyasaya terk edildiği, emeğin değersizleştirildiği ve ekonomik krizin derinleştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, emek ve hak mücadelesinin önemine dikkati çekti.

TTB açıklamasında kamu otoritesini "Bu meşru talepleri dikkate alarak kalıcı çözümler üretmeye" çağırdı.

Kaynak: ANKA
SağlıkGüncelEylülKamuSon Dakika

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