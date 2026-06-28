TTB 78. Büyük Kongresi Seçimleri Başladı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 78. Büyük Kongresi seçimlerinin oy verme işlemi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 78. Büyük Kongresi kapsamında Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde sabah saatlerinde başladı. Delegelerin oy kullanma işlemi devam ediyor.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek. Sayımın ardından herhangi bir itirazın yapılmaması halinde seçim sonuçları kesinleşecek. Yeni seçilen Merkez Konseyi üyelerinin hafta içinde, mazbatalarını alması bekleniyor.

Mazbata tesliminin ardından gerçekleştirilecek ilk Merkez Konseyi toplantısında görev dağılımı yapılacak. Bu toplantıda başkan, genel sekreter ve diğer yürütme görevleri belirlenecek.