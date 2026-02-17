TTB'den DTB'ye İsrail Çağrısı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipleri Birliği'ne (DTB) yazdığı mektupta, İsrail'in, Filistin'de faaliyet yürüten insani yardım kuruluşlarının lisanslarının iptalinden vazgeçirilmesi çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TTB, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun lisanslarını iptal etme kararı üzerine, 26 Ocak 2026 günü Dünya Tabipleri Birliği'ne (DTB) bir mektup gönderdi."

Filistin'de ateşkes ilan edilmiş olmasına karşın insani ihtiyaçların yüksek seviyelerde devam ettiği belirtilen mektupta; Filistin halkının barınma, sağlık, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında Birleşmiş Milletler ve Filistin'deki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hayat kurtarıcı bir rolü olduğu vurgulandı.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının sıkı uyumluluk ve denetim çerçeveleri altında sürdürüldüğü ifade edilen mektupta; bu yöndeki yanlış anlatıların, insani yardım kuruluşlarını gayrimeşru hale getirme ve yardım hizmetlerini baltalama riski taşıdığına dikkat çekildi.

'İnsani yardıma erişim isteğe bağlı, koşullu veya politik değildir. Uluslararası insani hukuk uyarınca yasal bir yükümlülüktür' denilen mektupta, Dünya Sağlık Örgütü'nün İsrail hükümetinin kararını kaldırmasını sağlayacak açıklama yapması için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı."