Üye Girişi
Son Dakika Logo

TUA Astro Hackathon Sona Erdi
29.03.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu'da düzenlenen TUA Astro Hackathon'da kazanan takımlar belirlendi ve ödüller verildi.

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde gerçekleştirilen "TUA Astro Hackathon" final yarışmalarının ardından sona erdi.

Gelibolu Belediyesi sponsorluğunda ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde dün Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başlayan "TUA Astro Hackathon" yarışmasında, çeşitli kategorilerde 28 takım yer aldı.

Çeşitli il ve ilçelerden gelen farklı yaş gruplarındaki katılımcılar, hackathon kapsamında oyun, turnuva, eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

"Uzay için hayal et, geleceği tasarla" temasıyla 2 gün boyunca bilgisayarlarının başında ter döken öğrencilerin eserlerini, Prof. Dr. Faruk Soydugan, Doç. Dr. Ebru Çaymaz, Dr. Müge Teker Yıldız, Dr. Cumalı Yaşar ve Ruha Uslu'dan oluşan jüri değerlendirdi."

Yaklaşık 3 saat süren eser değerlendirmesinin ardından jüri üyelerince dereceye girenler belirlendi.

Yarışmada Gelibolu özel ödüllerinde birinciliği "Parlayan Yıldızlar", ikinciliği "Boğazın Yıldızları", üçüncülüğü de "Uzay Bilimciler"i elde etti.

TUA-ASTRO yarışmasında ise birinci "Bouu", ikinci "Lolipoplar", üçüncü de "IAL Team" oldu.

Derece alanlara ödülleri, Belediye Başkan Vekili Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve Gelibolu İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 21:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: TUA Astro Hackathon Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.