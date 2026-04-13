TÜBAF Başkanı Ordu\'da Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Başkanı Sinan Burhan ile gazeteci Zafer Şahin, Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği'nin daveti ile Ordu'ya gelen Burhan ile Şahin, Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Ordu İnternet Gazetecileri Derneği'ni ziyaret eden Burhan ile Şahin, ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda söyleşiye katıldı.

Söyleşi sonunda dernek başkanı Erkan Güngör tarafından gazetecilere hediye takdim edildi.