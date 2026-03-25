Tüberkülozda Erken Teşhis Hayati

25.03.2026 09:48
Uzman Gizem Çil, Dünya Tüberküloz Günü'nde erken tanı ve farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla tüberküloz hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Çil, tüberkülozun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, hastalığın bulaşıcı olmasına rağmen önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Erken tanının hayati önem taşıdığını ve vatandaşların hastalığa ilişkin bilinçli olması gerektiğini dile getiren Çil, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riskinin arttığını, düzenli ve eksiksiz tedavinin hastalığın tamamen iyileşmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en güçlü unsurlardan biri olduğunu dile getiren Çil, şunları kaydetti:

"Herkesin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilir. Tüberküloz çoğunlukla akciğerleri tutar ve uzun süren öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir."

Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarır. Düzenli ve eksiksiz tedavi hastalığı tamamen iyileştirir. Koruyucu önlemlerle bulaş riski azaltılabilir. Bu vesileyle, Dünya Tüberküloz Günü'nde herkesi bilinçli olmaya ve sağlığını korumaya davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için erken tanı, doğru tedavi ve farkındalık şarttır."

Kaynak: AA

Real Madrid’in beslenme uzmanından olay iddia
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’na bir darbe daha
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
İran’dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
